Один военный ранен за сутки на Донбассе
Силы АТО сбили роSSийский беспилотник.
На протяжении прошедших суток роSSийско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Один военный получил ранение, он госпитализирован.
Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, сообщает штаб АТО.
На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия роSSийские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.
На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
При этом враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Пролет беспилотника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили роSSийский БПЛА типа "Орлан-10". Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.
Напомним, новое перемирие на Донбассе вступило в силу с 23 декабря.
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