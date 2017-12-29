Сенченко рассказал, кто приказал снайперам стрелять в майдановцев на поражение

Член «Батькивщины» и экс-глава крымского отделения БЮТа Андрей Сенченко располагает информацией о том, что экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк давал команду снайперам стрелять по митингующим на Майдане, если кому-то из бойцов будет причинен ущерб.

Об этом он рассказал на суде по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ .

«В этот день мне позвонил первый заместитель Внутренних войск Украины Коноплянник. Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского. Мы с ним контактировали, он предотвратил многое. Я подошел и мы поднялись в скверик. В районе 9-ти утра из правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались.

Была команда — если хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих», — рассказал Сенченко.