Ежемесячно в Украине осуществляют более 120 терактов - исследование

Количество террористических атак в Украине в 2017 году уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится сообщении Украинского института исследования экстремизма.



Указывается, что теракты стали "более жестокими, персональными и символическими".



"По официальной статистике в 2014 году ежемесячно происходило 126 терактов, в 2015 - 108, 2016 - 155, 2017 - 124. То есть, в 2017 году показатель меньше прошлогоднего, но больше показателя 2015 года", - говорится в сообщении.



В институте заявили, что самые большие угрозы для Украины будет продуцировать РоSSия. По прогнозам организации в 2018 году продолжится практика персональных терактов.



"Одной главных проблем в борьбе с терроризмом в Украине Петренко называю отсутствие действенной системы наказаний. Так, за 3 года и 9 месяцев зарегистрировано 5804 уголовных дел по статье "террористический акт". Или в среднем - 129 террористических атак в месяц. Наказано по этой статье за 3 года и 6 месяцев - 15 человек ", - говорится в сообщении.