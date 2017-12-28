ЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборах
Данные с участков предлагается передавать сразу в Центризирком, минуя окружные комиссии.
Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в Центризбирком.
Как сообщается на сайте ЦИК, соответствующие предложения оформлены в виде законопроекта и одобрены на заседании Центризбиркома в четверг.
"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное сообщество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем голосования", - говорится в сообщении.
Цель эксперимента - практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в порядке, определенном законом "О выборах народных депутатов Украины", возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избиркомов (ОИК) о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
Протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, созданные в электронной форме, используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий, пояснили в ЦИК.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.12.2017 15:55
28.12.2017 16:26