ЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборах

Данные с участков предлагается передавать сразу в Центризирком, минуя окружные комиссии.

ЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборах

Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в Центризбирком.

Как сообщается на сайте ЦИК, соответствующие предложения оформлены в виде законопроекта и одобрены на заседании Центризбиркома в четверг.

"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное сообщество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем голосования", - говорится в сообщении.

Цель эксперимента - практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в порядке, определенном законом "О выборах народных депутатов Украины", возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избиркомов (ОИК) о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

Протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, созданные в электронной форме, используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий, пояснили в ЦИК.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
Собчак предложила Навальному стать доверенным лицом на выборахСобчак предложила Навальному стать доверенным лицом на выборах
В Раде предложили перекроить границы в Киевской областиВ Раде предложили перекроить границы в Киевской области
В "Батькивщине" предложили реформу, которая станет "переворотом сознания"В "Батькивщине" предложили реформу, которая станет "переворотом сознания"
Бывший глава Каталонии предложил премьеру Испании встречу на нейтральной территорииБывший глава Каталонии предложил премьеру Испании встречу на нейтральной территории
Жириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФЖириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФ
На выборах в Раду 5% барьер преодолевают 8 партий – опросНа выборах в Раду 5% барьер преодолевают 8 партий – опрос
"Народный фронт" предложил своих кандидатов в аудиторы НАБУ от Рады"Народный фронт" предложил своих кандидатов в аудиторы НАБУ от Рады
Голосовавшие за «законы 16 января», снова могут возглавлять вузы, – решение КСГолосовавшие за «законы 16 января», снова могут возглавлять вузы, – решение КС
В Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции по КрымуВ Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции по Крыму
Трамп "запомнит" проголосовавших в ООН против статуса ИерусалимаТрамп "запомнит" проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима
Последние новости
Подгружаем последние новости