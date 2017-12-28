В Москве задержали оппозиционера Яшина

Официально обвинений роSSийскому оппозиционеру предъявлено не было.

Илья Яшин Фото: Макс Левин

Главу совета депутатов Красносельского района Москвы, оппозиционера Илью Яшина задержали у его дома.

Об этом сообщил телеканалу "Дождь" сам Яшин.

По его словам, его "подкараулили" пять сотрудников полиции и везут в ОВД по Красносельскому району. "Я даже не могу представить, как долго они там стояли", - отметил Яшин.

Официально обвинений ему предъявлено не было, но он предполагает, что речь идет об организации акции 24 декабря. И что в отношении него в итоге будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Я предполагаю, что за этим стоит мэрия. Для них важно задавить любые протесты и любую активность", - подчеркнул Яшин.

В воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере Москвы прошло собрание жителей, которое организовал Яшин. Сначала политик планировал провести муниципальный праздник "День свободных выборов", однако полиция не позволила организаторам установить сцену.

Власти Москвы выступали против решения Яшина провести муниципальный праздник. После того, как он объявил о планах провести встречу в таком формате, в мэрии сообщили, что решение нужно согласовывать. Яшин утверждает, что имеет право как муниципальный депутат проводить соответствующие мероприятия без согласования с мэрией.