В Москве задержали оппозиционера Яшина

Официально обвинений роSSийскому оппозиционеру предъявлено не было.

В Москве задержали оппозиционера Яшина
Илья Яшин
Фото: Макс Левин

Главу совета депутатов Красносельского района Москвы, оппозиционера Илью Яшина задержали у его дома.

Об этом сообщил телеканалу "Дождь" сам Яшин.

По его словам, его "подкараулили" пять сотрудников полиции и везут в ОВД по Красносельскому району. "Я даже не могу представить, как долго они там стояли", - отметил Яшин.

Официально обвинений ему предъявлено не было, но он предполагает, что речь идет об организации акции 24 декабря. И что в отношении него в итоге будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Я предполагаю, что за этим стоит мэрия. Для них важно задавить любые протесты и любую активность", - подчеркнул Яшин.

В воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере Москвы прошло собрание жителей, которое организовал Яшин. Сначала политик планировал провести муниципальный праздник "День свободных выборов", однако полиция не позволила организаторам установить сцену.

Власти Москвы выступали против решения Яшина провести муниципальный праздник. После того, как он объявил о планах провести встречу в таком формате, в мэрии сообщили, что решение нужно согласовывать. Яшин утверждает, что имеет право как муниципальный депутат проводить соответствующие мероприятия без согласования с мэрией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии оппозиционера оштрафовали на $500 за "митинг под видом праздника" (обновлено)В РоSSии оппозиционера оштрафовали на $500 за "митинг под видом праздника" (обновлено)
Польские пограничники задержали роSSийского олигарха с фальшивым паспортомПольские пограничники задержали роSSийского олигарха с фальшивым паспортом
Полицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсиейПолицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсией
В Польше задержали роSSийского бизнесмена, пытавшегося вылететь в УкраинуВ Польше задержали роSSийского бизнесмена, пытавшегося вылететь в Украину
В Роттердаме задержали четырех террористовВ Роттердаме задержали четырех террористов
Пограничники задержали "полицейского ДНР", который ехал получать загранпаспорт в МариупольПограничники задержали "полицейского ДНР", который ехал получать загранпаспорт в Мариуполь
В Турции за неделю задержали более 100 человекВ Турции за неделю задержали более 100 человек
В Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию FemenВ Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию Femen
В Москве откроют 16 памятников патриархам РПЦ, включая КириллаВ Москве откроют 16 памятников патриархам РПЦ, включая Кирилла
В Москве задержали дворников по подозрению в экстремизмеВ Москве задержали дворников по подозрению в экстремизме
Последние новости
Подгружаем последние новости