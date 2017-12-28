"Молятся на иконы Сталина и сажают за украинские песни": рассказы патриотов, вернувшихся из плена боевиков

Накануне состоялся долгожданный большой обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. На подконтрольную украинским властям территорию вернулись 73 украинца, побывавшие в плену у боевиков «ЛДНР». Некоторые бойцы ВСУ пробыли в застенках у боевиков более двух лет. Есть среди освобожденных и те, кто попал в плен еще в начале войны, в 2014.

Встречали освобожденных украинских патриотов на военной площадке аэродрома "Борисполь". Специально для этой встречи активисты и волонтеры организовали акцию "Зустрінь своїх". На аэродроме собрались родные и близкие возвратившихся из плена, а также много боевых побратимов и неравнодушных украинцев с цветами и плакатами, которые пришли поприветствовать и поддержать людей, вернувшихся из тюрем и подвалов боевиков «ЛДНР», передает Час Пик.

После приземления борта с украинскими заложниками, вырванными из лап боевиков, и выступления Петра Порошенко, освобожденные патриоты попали в крепкие объятья друзей и родных.

Немного придя в себя от тяжелого дня, теплого приема и «воздуха свободы», заложники начали рассказывать о том, что творится в застенках у боевиков. Многие признаются, что не хотят говорить о периоде плена, потому что воспоминания очень болезненные и раны, как физические, так и душевные еще кровоточат и ноют.

По рассказам бывших пленных, «на подвал» к боевикам кроме военных часто попадают гражданские лица. Кинуть за решетку на оккупированной территории могут за любую мелочь.

Освобожденный Игорь Кононенко из Донецка рассказал, что его забрали прямо из дома «за компанию» с братом. Объявив «украинскими шпионами», бросили в камеру для пожизненно осужденных. Кононенко поведал, что в ОРДЛО практикуются доносы и причиной для ареста может стать просто наличие автомобиля, жилья или благосостояние местного жителя.

Другой освобожденный рассказал, что очутился «на подвале» и стал «шпионом» после того, как в Луганске спел песню группы "Океан Эльзы". Суд определил ему наказание в виде 12 лет строгого режима.

Освобожден и находившийся в плену донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский, за освобождение которого боролись очень давно. Он даже не захотел озвучивать подробности пребывания в плену, сказав только, что после пыток целый месяц учился ходить заново.

Избавленный от неволи воин Алексей Кириченко прошел горячие сражения у Саур-Могилы и был в плену долгих три года, рассказал, что часто контактировал с сепаратистами и увидел, что многие украинцы на «той стороне» и сегодня почитают Ленина и Сталина. Сторонники «русского мира» не могут понять, что плохого совершил Ленин, считают Сталина святым и молятся на иконы с изображением «отца народа». Самое страшное, говорит Кириченко, что люди действительно так считают и верят в свои убеждения.

РоSSийская пропаганда уродует и калечит подрастающее поколение, живущее в оккупации. Дети уже пострадали не только физически, но и морально, - их голова забита пропагандистскими идеями и лозунгами. Они уже готовы отдать на растерзание любого, кто поддерживает Украину. Недавно так и поступили учащиеся одного из донецких лицеев, "подставив" своего педагога, который не побоялся озвучить реальное положение дел.

Опустела взлетная полоса, стихли радостные крики... Украинская сторона снова начала работать в направлении организации очередного обмена пленными, чтобы вытащить из лап боевиков оставшихся в неволе украинских заложников...