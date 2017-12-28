"Первые звонки мамам и женам": опубликованы трогательные кадры с украинцами, которые вернулись из плена

В среду, 27 декабря, состоялся крупный обмен пленными между украинской стороной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Освобожденных гражданских повезли в больницу "Феофания", а военных - в центральный военный госпиталь для обследования.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко опубликовала в Фейсбуке трогательные снимки, сделанные во время обмена пленными. Эту новость Донбасса передает Час Пик.

"И вот мы машем друг другу и начинаем аплодировать, и журналисты выходят и мы бежим к ним, и это был такой эмоциональный драйв. Контрольная сверка, наших вызывают по фамилиям", - написала Геращенко. Она добавила, что первые телефонные звонки они совершили женам и матерям.



