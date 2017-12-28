Украина не отдала ОРДЛО свидетеля по делу о сбитом "Боинге"
Кого именно "ДНР" и "ЛНР" внесли в списки на обмен, неизвестно.
Украинская сторона отказалась отдать ОРДЛО в рамках обмена свидетеля по делу о сбитии малазийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года.
"Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитии малазийского "Боинга". Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах", - сказал глава СБУ Василий Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит из роSSийского ЗРК "Бук" в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
В апреле 2016 года правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство главного эксперта по делу о крушении "Боинга".
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