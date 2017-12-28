Бывшего мэра Новомосковска осудили за вымогательство доли в цветочном павильоне

Ему присудили три года, но сидеть он будет не больше месяца.

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Индустриальный районный суд Днепра 22 декабря приговорил бывшего мэра Новомосковска Виктора Литвищенко к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Во время суда было установлено, что между Новомосковским горсоветом и местными предпринимателями в 2005 году был заключен договор аренды земучастка площадью 0,18 га для коммерческого использования. Арендаторы построили там торговый павильон для продажи декоративных растений.

В конце 2007 года мэр потребовал, чтобы они передали третью часть права собственности на павильон его дочери. В противном случае он грозил демонтажем объекта. Бизнесмены были вынуждены согласиться.

Действия бывшего мэра квалифицировали по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.1 ст.366 (служебный подлог).

В судебном реестре говорится, что срок предварительного заключения с 21 сентября 2010 года под 24 ноября 2010 года, с 23 декабря 2011 года по 15 мая 2012 года, с 23 мая по 28 декабря 2012 года, с 8 ноября 2013 года до 3 апреля 2014 года учитывается в срок наказания из расчета один день за два (по закону Савченко). За счет этого экс-мэру осталось отсидеть не больше месяца.

Однако при этом ему на три года запрещено занимать выборные должности.

В 2015 году Литвищенко снова выиграл выборы мэра Новомосковска, но результаты были отменены. Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Сергей Горошко.