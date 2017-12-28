После внедрения безвиза с ЕС уменьшилось количество украинцев, желающих трудоустроиться
После вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом в Украине уменьшился конкурс на одну вакансию.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает
"Тенденция на рынке труда такова, что в связи с открытием безвизового режима, возможностью трудоустройства в соседних странах снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.
А.Рева отметил, что в связи с этим работодатели вынуждены повышать уровень заработной платы, активнее работать с центрами занятости.
По его словам, в 2017 году всего центры занятости трудоустроили 746 тыс. чел., из них 45% трудоустроены еще до того, как получили статус безработного, 11 тыс. чел. являются участниками антитеррористической операции. Общее число безработных по сравнению с 1 декабря 2016 года снизилось на 9%. Количество зарегистрированных в центрах занятости по состоянию на 1 декабря 2017 года составляло 309 тыс. чел.
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Политика
28.12.2017 15:38