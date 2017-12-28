РоSSиянин согласился отбыть наказание в виде шести месяцев заключения с отсрочкой на два года в Польше.

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Польские пограничники задержали в аэропорту Варшавы роSSийского олигарха Андрея Чернякова, находящегося в международном розыске за финансовые злоупотребления.

Как сообщает Onet.pl, при себе мужчина имел фальшивый заграничный паспорт гражданина Румынии.

"Путешествующий во время пограничной проверки при выезде из Польши предоставил поддельный румынский паспорт. Пограничники выяснили, что задержанный является гражданином РоSSии. После проверки оказалось, что его разыскивают роSSийские правоохранительные органы за финансовые злоупотребления", - заявил представитель Навислянского отдела Пограничной службы РП Кшиштоф Гжех.

РоSSиянину выдвинуто обвинение в подделке документов, и он согласился отбыть наказание в виде шести месяцев заключения с отсрочкой на два года. "Учитывая его преследование роSSийскими органами правосудия, решением Варшавского окружного суда он временно арестован", - отметил Гжех.

По информации роSSийских СМИ , органы правосудия РФ готовят представление польской стороне об экстрадиции Чернякова в РоSSию.

Черняков руководил одной из крупнейших строительных компаний РоSSии - "Космос". РоSSийские органы правосудия инкриминируют ему растрату 11 млрд рублей (300 млн долл.), которые его компания кредитовала в банке "Москва".

Напомним, что в ноябре в Лондоне задержали беглого хорватского олигарха.