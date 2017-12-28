Луценко: В отношении Довгого завели новое дело

Луценко: В отношении Довгого завели новое дело

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства относительно народного депутата Олеся Довгого незаконно, поэтому прокуратура Киева зарегистрировала против него новое производство.

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает удивление и возмущение", - написал Луценко.

По словам генпрокурора, доказательств по делу Довгого достаточно.

"Их слышала вся страна и на их основе Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. А то 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать, кто", - подчеркнул он.

В связи с этим, генеральный прокурор сообщил, об открытии нового дела против Довгого.

"Сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст.191 Уголовного кодекса Украины) при отчуждении более 1 тыс. гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - добавил он.

Как сообщалось, 28 декабря стало известно, что САП закрыла уголовное производство в отношении народного депутата из группы Воля народа Довгого в связи с тем, что следствие исчерпало возможности доказать его вину.

Напомним, еще летом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ собрала достаточно материалов для того, чтобы выдвинуть подозрение народному депутату Олесю Довгому. 




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