Посольство США поздравило с освобождением заложников и ожидает, что остальных уволят в 2018 г.

В посольстве США в Украине ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

Об этом говорится в заявлении посольства США, обнародованном в Twitter.

«Добро пожаловать домой уволенных 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-ом.#МирДонбасу», – говорится в сообщении посольства.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили обмен пленными, который состоялся 27 декабря между украинской стороной и пророSSийскими боевиками на Донбассе.

Поздравляем освобожденных и вернувшихся домой 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-ом. #МирДонбасу

— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 декабря 2017 г.


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