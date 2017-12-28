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Посольство США поздравило с освобождением заложников и ожидает, что остальных уволят в 2018 г. В посольстве США в Украине ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году. Об этом говорится в заявлении посольства США , обнародованном в Twitter . «Добро пожаловать домой уволенных 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-ом. #МирДонбасу », – говорится в сообщении посольства. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили обмен пленными, который состоялся 27 декабря между украинской стороной и пророSSийскими боевиками на Донбассе. Поздравляем освобожденных и вернувшихся домой 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-ом. #МирДонбасу — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 декабря 2017 г.

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