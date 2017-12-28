Посольство США поздравило с освобождением заложников и ожидает, что остальных уволят в 2018 г.
В посольстве США в Украине ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.
Об этом говорится в заявлении посольства США, обнародованном в Twitter.
«Добро пожаловать домой уволенных 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-ом.#МирДонбасу», – говорится в сообщении посольства.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили обмен пленными, который состоялся 27 декабря между украинской стороной и пророSSийскими боевиками на Донбассе.
Поздравляем освобожденных и вернувшихся домой 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-ом. #МирДонбасу
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