Приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия засекречен

"Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О доступе к судебным решениям".

Приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия засекречен
Фото: Сергей Нужненко

Приговор Шевченковского районного суда Киева к четырем годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия засекречен.

Данная информация обнародована в Едином реестре судебных решений.

Указано, что текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в реестре 26 декабря. При этом текст судебного решения закрыт для общего доступа.

"Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7)", - гласит надпись.

Согласно данному пункту указанного закона, могут быть закрыты в судебных решениях ведомости, которые содержат информацию для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходили в закрытом судебном заседании.

Напомним, 22 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Лынник приговорил Крысина к 4 годам условно за причастность к убийству журналиста Веремия. Суд решил, что Крысин виновен в хулиганстве.

Прокуратура просила назначить ему 6 лет тюрьмы.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других "титушек" избивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года около Михайловской площади. Один из "титушек" в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.


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