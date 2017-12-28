?Дед со взрывчаткой в банке меда был передан "ЛНР" в рамках обмена пленными

В прошлом году его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Фото: Markian Lubkivskyi

66-летний житель Станично-Луганского района Луганской области, который три года назад принес бомбу в банке меда на блокпост ВСУ и был за это приговорен к 15 годам лишения свободы, вчера был передан боевикам "ЛНР" в рамках обмена пленными.

Об этом заявил близкий к боевикам телеканал "Царьград".

В результате теракта, совершенного пенсионером, погиб один военный, еще трое получили ранения.

Сватовский райсуд Луганской области признал его виновным по ч. 3 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (незаконченное покушение на повторное совершение террористического акта).

После удачного теракта этот человек в феврале 2015 года пытался устроить еще один взрыв, но был пойман силовиками.

"ЛНР" еще в 2016 году хотела обменять его на луганскую журналистку Марию Варфоломееву, но украинская сторона на это не пошла.