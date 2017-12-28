За сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащих

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате двое бойцов получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

Все нарушения произошли на Донецком направлении.

На Приазовье днем боевики провоцировали военных близи Водяного. Сначала из крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские оборонительные укрепления из оккупированной Саханки, а затем вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия из Ужовки.

В вечернее время из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

"На других ключевых участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отмечается в сообщении.