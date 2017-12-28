Кремль достаточно серьезно намерен втянуть РФ в новую кровопролитную войну. На этот раз жертвой роSSийского «миротворчества» станет Ливия.

С таким предупреждением выступил бывший роSSийский пропагандист, идеолог войны на Донбассе Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), – сообщает « Диалог ».

Он рассказал, какая ситуация на сегодняшний день сложилась в этой стране. Особенности ее географии таковы, что основная часть населенных пунктов расположена вдоль побережья и вокруг оазисов в пустыне.

Подобно Сирии, она разрывается от внутренних конфликтов. Значительную часть территорий контролирует главнокомандующий Ливии генерал Халиф Хафтар – довольно кровожадный тип и будущий союзник Кремля. Часть территории принадлежит так называемому «Правительству народного единства» – легитимному органу Ливии, сформированному при поддержке Совета безопасности ООН . Остальные территории захвачены террористами ИГИЛ, Аль-Каидой и другими.

«Сброшенные в ливийской иерархии племени Каддафа, Варфалла и Меграхи составляют социальную базу и человеческий ресурс ИГ, соответственно, Исламское государство в Ливии в основном представлено их племенными территориями», – рассказал эксперт.

Он отметил, что, легитимно поддерживать Хафтара в этой страшной «мясорубке» Кремль не сможет.

«Чем именно будет обосновывать наша пропаганда возможное вторжение в Ливию, сказать сложно. Ложь о «дальних подступах» здесь точно не прокатит, из-за того, что ливийцам РоSSия глубоко «фиолетова», у них свои ливийские разборки. Но что-то придумывать все-таки придется, то я думаю, что если прикажут, пропаганда справится с этим вызовом», – «постебался» Мюрид.

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