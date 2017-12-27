Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию

Компания Research & Branding Group провела среди граждан Украины «новогодний» опрос с целью узнать, собираются ли украинцы отмечать Новый год. В результате оказалось, что 90 процентов украинцев собираются встречать 2018-й. При выборе места празднования украинцы не отличились оригинальностью и назвали дом и семью. А вот многие политики уже отправились на «рождественские» каникулы.

По итогам опроса, нашлись украинцы, которые вообще не планируют праздновать. Таких среди опрошенных оказалось 4%, еще 7% до сих пор определяются с выбором, передает Час Пик.

Традиционно, большинство украинцев встретит Новый год в кругу семьи у телевизора, каждый десятый отправится в гости к друзьям, 4 процента украинцев встретят «бой курантов» у телевизора, а потом отправятся веселиться развлекательные заведения.

А вот политики проводят праздники более изысканно, зачастую отправляясь с семьями и друзьями подальше от Украины в какую-нибудь европейскую страну.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уже отмечает новогодние праздники за рубежом.

На своей странице в Instagram глава МВД недавно разместил новогоднюю открытку. Из сопровождающего текста стало ясно, что он собрался на отдых.

«У Вас уже предпраздничное настроение? Эти красивые ёлочные украшения, снятые мною вчера - для вашего настроя! А я в короткий отпуск. Берегите себя!», - написал Аваков.

Позже на странице появилось новое фото с лаконичной надписью «Просто смотреть в синеву...» При этом министр указал геолокацию Alatri, Italy (Алатри, Италия), из чего следует, что он отдыхает в Италии.

Напомним, Алатри считается основным туристическим центром в регионе Лацио. Обитателей городка - менее 30 тысяч. Центр живописного города находится на вершине холма. Сутки в приличном отеле города обойдутся в 110 евро за номер на двоих. Аваков часто говорил, что любимое место отдыха для него – это Италия.

Многие подписчики Авакова пожелали ему хорошего отдыха:

«Прекрасного отдыха, чудесного настроения!», «Уютного отдыха!», «Красиво)», «Хорошего отдыха Вам, уважаемый Арсен Борисович», - говорится в комментариях к снимку.

Однако нашлись украинцы, которые резко отреагировали на известие о заграничном отдыхе главы МВД :

«Они в Украине лишь зарабатывают, это не их любимая страна»...