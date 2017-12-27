Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию

Аваков

Компания Research & Branding Group провела среди граждан Украины «новогодний» опрос с целью узнать, собираются ли украинцы отмечать Новый год. В результате оказалось, что 90 процентов украинцев собираются встречать 2018-й. При выборе места празднования украинцы не отличились оригинальностью и назвали дом и семью. А вот многие политики уже отправились на «рождественские» каникулы.

По итогам опроса, нашлись украинцы, которые вообще не планируют праздновать. Таких среди опрошенных оказалось 4%, еще 7% до сих пор определяются с выбором, передает Час Пик.

Традиционно, большинство украинцев встретит Новый год в кругу семьи у телевизора, каждый десятый отправится в гости к друзьям, 4 процента украинцев встретят «бой курантов» у телевизора, а потом отправятся веселиться развлекательные заведения.

Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию

А вот политики проводят праздники более изысканно, зачастую отправляясь с семьями и друзьями подальше от Украины в какую-нибудь европейскую страну.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уже отмечает новогодние праздники за рубежом.

На своей странице в Instagram глава МВД недавно разместил новогоднюю открытку. Из сопровождающего текста стало ясно, что он собрался на отдых.

Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию

«У Вас уже предпраздничное настроение? Эти красивые ёлочные украшения, снятые мною вчера - для вашего настроя! А я в короткий отпуск. Берегите себя!», - написал Аваков.

Позже на странице появилось новое фото с лаконичной надписью «Просто смотреть в синеву...» При этом министр указал геолокацию Alatri, Italy (Алатри, Италия), из чего следует, что он отдыхает в Италии.

Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию

Напомним, Алатри считается основным туристическим центром в регионе Лацио. Обитателей городка - менее 30 тысяч. Центр живописного города находится на вершине холма. Сутки в приличном отеле города обойдутся в 110 евро за номер на двоих. Аваков часто говорил, что любимое место отдыха для него – это Италия.

Многие подписчики Авакова пожелали ему хорошего отдыха:

«Прекрасного отдыха, чудесного настроения!», «Уютного отдыха!», «Красиво)», «Хорошего отдыха Вам, уважаемый Арсен Борисович», - говорится в комментариях к снимку.

Однако нашлись украинцы, которые резко отреагировали на известие о заграничном отдыхе главы МВД:

«Они в Украине лишь зарабатывают, это не их любимая страна»...

Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
Суд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГАСуд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГА
Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"
Суд обязал Геослужбу вернуться к передаче газовых площадей окружению Авакова - СМИСуд обязал Геослужбу вернуться к передаче газовых площадей окружению Авакова - СМИ
Авакову младшему вернули загранпаспорт и разрешили не носить электронный браслетАвакову младшему вернули загранпаспорт и разрешили не носить электронный браслет
Трюдо заподозрили в нарушении этики из-за отдыха на БагамахТрюдо заподозрили в нарушении этики из-за отдыха на Багамах
Кличко уволил первого замглавы КГГА ПлисаКличко уволил первого замглавы КГГА Плиса
Саакашвили взял паузу в массовых протестах на новогодние праздникиСаакашвили взял паузу в массовых протестах на новогодние праздники
Син Аблова зареєстрував Land Cruiser та Porsche коли батько допомогав Насірову з одіялом та Авакову з рюкзакамиСин Аблова зареєстрував Land Cruiser та Porsche коли батько допомогав Насірову з одіялом та Авакову з рюкзаками
ГПУ передала в суд обвинение против экс-главы Госнацпроекта КаськиваГПУ передала в суд обвинение против экс-главы Госнацпроекта Каськива
ЕСПЧ раскритиковал Италию за нежелание признать однополые бракиЕСПЧ раскритиковал Италию за нежелание признать однополые браки
Последние новости
Подгружаем последние новости