В Китае установили фигуру собаки с прической Трампа (ФОТО)

У торгового центра китайского города Тайюань установили фигуру собаки, которая похожа на американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщается в Twitter People's Daily China.

У собаки присущая Трампу прическа, поднятый вверх указательный палец и красный галстук.

Фигуру установили накануне Года собаки по восточному календарю, который наступит 18 февраля 2018.