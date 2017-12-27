В Китае установили фигуру собаки с прической Трампа (ФОТО)
У торгового центра китайского города Тайюань установили фигуру собаки, которая похожа на американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщается в
У собаки присущая Трампу прическа, поднятый вверх указательный палец и красный галстук.
Фигуру установили накануне Года собаки по восточному календарю, который наступит 18 февраля 2018.
Напомним, президент США Дональд Трамп вновь оказался под шквалом критики со стороны американских журналистов после того, как разместил на странице в Twitter запись одного из своих сторонников, который сопровождал изображение подошвы ботинка главы государства с логотипом телекомпании CNN в пятне крови.
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