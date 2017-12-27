Оккупационные власти Крыма запретили въезд 30 таксистам, которые возят пассажиров на полуостров

"Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха".

РоSSийские оккупационные власти не пустили на территорию аннексированного Крыма украинских таксистов, которые регулярно возят людей на полуостров и назад.

Об этом сообщила заместитель министра информполитики Эмине Джеппар.

"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами", - написала она в Facebook.

РоSSийские пограничники объяснили, что "невъезд" таксисты получили из-за якобы "нехватки средств для пребывания в Крыму".

Речь идет об около 30-35 таксистов и автомобилях. которые не смогли заехать в аннексированный Крым. Пассажиров такси отпустили.

"Фактически последние месяцы РФ усиливает и увеличивает новую волну репрессий, а также "диверсифицирует" инструментарий. Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха", - отметила замминистра.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в оккупированном Крыму начнут штрафовать за авто с украинскими номерами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
РФ хочет пустить с молотка участки на шельфе оккупированного КрымаРФ хочет пустить с молотка участки на шельфе оккупированного Крыма
Украинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета КрымаУкраинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета Крыма
Власти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолетеВласти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолете
"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове
В Украине запретили популярное лекарствоВ Украине запретили популярное лекарство
Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца КрымаХанский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма
В Польше требуют ужесточить ответственность за преступления коммунистической властиВ Польше требуют ужесточить ответственность за преступления коммунистической власти
Рейтинг президента Бразилии начал расти впервые после его прихода к властиРейтинг президента Бразилии начал расти впервые после его прихода к власти
Жириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФЖириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФ
РоSSийскому военному из СЦКК на три года запретили въезд в УкраинуРоSSийскому военному из СЦКК на три года запретили въезд в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости