Оккупационные власти Крыма запретили въезд 30 таксистам, которые возят пассажиров на полуостров

"Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха".

РоSSийские оккупационные власти не пустили на территорию аннексированного Крыма украинских таксистов, которые регулярно возят людей на полуостров и назад.

Об этом сообщила заместитель министра информполитики Эмине Джеппар.

"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами", - написала она в Facebook.

РоSSийские пограничники объяснили, что "невъезд" таксисты получили из-за якобы "нехватки средств для пребывания в Крыму".

Речь идет об около 30-35 таксистов и автомобилях. которые не смогли заехать в аннексированный Крым. Пассажиров такси отпустили.

"Фактически последние месяцы РФ усиливает и увеличивает новую волну репрессий, а также "диверсифицирует" инструментарий. Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха", - отметила замминистра.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в оккупированном Крыму начнут штрафовать за авто с украинскими номерами.