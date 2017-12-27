В Харьков прибыли вертолеты с освобожденными из плена украинцами

Вместе с ними прилетел Президент Петр Порошенко.

Фото: mediaport.ua Фото: mediaport.ua Фото: mediaport.ua Фото: mediaport.ua Фото: mediaport.ua Фото: mediaport.ua

Первые три вертолета с освобожденными из плена террористических группировок ОРДЛО украинскими пленными прибыли в аэропорт Харькова.

Об этом сообщает местное издание Mediaport.

Вместе с ними в Харьков также прилетел министр обороны Степан Полторак.

На взлетно-посадочной полосе освобожденных из плена украинцев, большинство из которых являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, встречают бойцы 92-й бригады, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, а также представители областной власти.

Сообщается, что постепенно прибывают остальные вертолеты. Военнослужащие и журналисты выстроились на взлетно-посадочной полосе. Из одного вертолета начали выходить люди с сумками. Рядом с ними - Президент Петр Порошенко и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.