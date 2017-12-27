В СБУ заявили, что не согласовывали поляка Станчака на пост руководителя «Укртрансгаза»

Служба безопасности Украины заявляет, что не согласовывала вопрос назначения на должность к Публичного акционерного общества «Укртрансгаз» гражданина Республики Польша Павла Юзефа Станчака.

Это является прерогативой исключительно НАК «Нафтогаз Украины», говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Вместе с тем, сообщаем, что при назначении лиц на должности, включенные в номенклатуру должностей работников Общества, пребывание на которых требует оформления допуска и доступа к государственной тайне, осуществляется только при условии предоставления такого допуска и проведения необходимой проверки», – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что на сегодня в Службу безопасности Украины не поступали документальные материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении господину Станчаку допуска к государственной тайне.

Напомним, что вчера была обнародована информация о том, что Служба безопасности Украины предоставила Павелу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы руководителем ПАО «Укртрансгаз».

Отмечалось, что об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

«СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт (трудовое соглашение с П.Станчаком – Ред.)», – говорилось в сообщении пресс-службы «Нафтогаза», сообщалось Интеракс-Украина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшиеВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие
Израиль хочет построить железнодорожную станцию вблизи Стены плача и посвятить ее ТрампуИзраиль хочет построить железнодорожную станцию вблизи Стены плача и посвятить ее Трампу
НАБУ и САП не смогли доказать вину Довгого из-за срока давности и уничтожения электронной системы Киевсовета (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)НАБУ и САП не смогли доказать вину Довгого из-за срока давности и уничтожения электронной системы Киевсовета (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)
Экс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствахЭкс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствах
Власти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолетеВласти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолете
США ввели санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновниковСША ввели санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновников
Украина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛОУкраина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛО
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
В Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелитаВ Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелита
Рауль Кастро заявил, что сложит с себя полномочия руководителя Кубы в апрелеРауль Кастро заявил, что сложит с себя полномочия руководителя Кубы в апреле
Последние новости
Подгружаем последние новости