Тилигульский лиман снова соединили с Черным морем

Тилигульский лиман снова соединили с Черным морем (ФОТО)

Сегодня, 27 декабря, был совершён пробный запуск морской воды в Тилигульский лиман по соединительному каналу. 

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, под руководством председателя областного совета Анатолия Урбанского в селе Сычавка Лиманского района состоялось выездное заседание, посвященное проведению работ по реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем.

В ходе заседания присутствующие ознакомились с ходом текущих работ и стали свидетелями пробного запуска морской воды с моря в лиман.

«Сейчас завершается наиболее сложный этап строительства на морской части объекта — это сооружение бун, которые будут останавливать наносные породы, укрощать течение и не допускать заиливания соединительного канала. Фактически построено три буны и теперь мы получили возможность пустить первую морскую воду в лиман», — рассказал А. Урбанский.




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