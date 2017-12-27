Тилигульский лиман снова соединили с Черным морем
Сегодня, 27 декабря, был совершён пробный запуск морской воды в Тилигульский лиман по соединительному каналу.
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По информации пресс-службы, под руководством председателя областного совета Анатолия Урбанского в селе Сычавка Лиманского района состоялось выездное заседание, посвященное проведению работ по реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем.
В ходе заседания присутствующие ознакомились с ходом текущих работ и стали свидетелями пробного запуска морской воды с моря в лиман.
«Сейчас завершается наиболее сложный этап строительства на морской части объекта — это сооружение бун, которые будут останавливать наносные породы, укрощать течение и не допускать заиливания соединительного канала. Фактически построено три буны и теперь мы получили возможность пустить первую морскую воду в лиман», — рассказал А. Урбанский.
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27.12.2017 21:33