Порошенко встретил освобожденных в рамках обмена пленными украинцев

"Украина никогда не оставляла и не оставит своих граждан".

Президент Петр Порошенко в Краматорске Донецкой области встретил колонну автобусов с освобожденными ранее в рамках обмена между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" украинцами.

Видео встречи транслировалось на странице Петра Порошенко в фейсбуке.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет - в Киев, где вас встречают родные", - сказал Президент в ходе встречи освобожденных украинцев в Донецкой области.

Президент назвал освобождение украинских заложников одним из самых главных событий года для всей Украины.

"Украина никогда не оставляла и не оставит своих граждан", - написал он.

Глава Украинского государства поблагодарил всех, кто приложил усилия к освобождению украинских заложников, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Вместе с Петром Порошенко освобожденных украинцев встречали министр обороны Украины Степан Полторак, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и представитель посольства Германии.

Напомним, по уточненным данным Генпрокуратуры, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233". Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья в Донецке, поэтому остается. В ОРДЛО отказались ехать 26 человек.


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