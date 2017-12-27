В СБУ назвали число оставшихся в плену украинцев

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех!"

В плену террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" удерживаются 103 украинских военнослужащих и гражданских лица. Десятки украинских граждан незаконно удерживаются на территории РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, всего с 2014 года из плена удалось освободить 3 тысячи 215 человек. 402 человека считаются пропавшими без вести.

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом - поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак в связи с успешным освобождением украинских заложников в среду, 27 декабря.

Напомним, по уточненным данным Генпрокуратуры, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233". Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья в Донецке, поэтому остается. В ОРДЛО отказались ехать 26 человек.