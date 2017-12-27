Правительство отложило на год увеличение денежного обеспечения военных
Кабинет Министров отложил введение в действие постановления №704 от 30 августа 2017 года, предусматривающий увеличение денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур до 1 января 2019 года, вместо ранее запланированного срока с 1 января 2018 года.
Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду, передают
В пояснительной записке к документу сказано, что согласно закона о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного довольствия военнослужащих влечет перерасчет пенсий.
В то же время постановление Кабмина №704 не определяет условий и размера перерасчета пенсий для уволенных военнослужащих.
По подсчетам Министерства социальной политики, для перерасчета пенсий для граждан, уволенных с военной службы, нужно дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год 35 млрд гривен.
Проект документа разработан с целью определения комплексного подхода к повышению денежного обеспечения для военнослужащих с определением условий и порядка перерасчета пенсий.
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Политика
27.12.2017 17:34