ГПУ: окончательные цифры обмена пленными - "73 на 233"
Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию.
Сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233".
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться. Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья в Донецке, поэтому остается", - сообщила Стрижевская.
Всего, по ее словам, в ОРДЛО отказались ехать 26 человек.
Стрижевская подчеркнула, что украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РоSSии.
"Мы готовы ко второй волне освобождения, также крайне важно установить лиц, которые считаются без вести пропавшими в Донбассе", - отметила замгенпрокурора.
Напомним, бывший мэр Торецка Владимир Слепцов, которого сегодня должны были передать "ДНР" в рамках обмена, спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.
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