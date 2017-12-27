ГПУ: окончательные цифры обмена пленными - "73 на 233"

Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

ГПУ: окончательные цифры обмена пленными - "73 на 233"
Фото: Макс Левин

Сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233".

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться. Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья в Донецке, поэтому остается", - сообщила Стрижевская.

Всего, по ее словам, в ОРДЛО отказались ехать 26 человек.

Стрижевская подчеркнула, что украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РоSSии.

"Мы готовы ко второй волне освобождения, также крайне важно установить лиц, которые считаются без вести пропавшими в Донбассе", - отметила замгенпрокурора.

Напомним, бывший мэр Торецка Владимир Слепцов, которого сегодня должны были передать "ДНР" в рамках обмена, спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.


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