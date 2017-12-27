В Польше задержали роSSийского бизнесмена, пытавшегося вылететь в Украину
В аэропорту Варшавы задержаны экс-главу одной из крупнейших роSSийских строительных компаний Андрея Чернякова. В РоSSии миллиардера обвиняют в мошенничестве.
Черняков пытался вылететь из Варшавы в Киев, – сообщило издание
В 2011 году компания «Космос», владельцем которой является роSSийский бизнесмен, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство тоннеля в Москве. Вскоре не оплатив долга Черняков уехал за границу. В 2015 году РоSSия выдала ордер на арест миллиардера. Сейчас долг миллиардера составляет около 30 млрд рублей.
Кроме того, Андрея Чернякова уже задерживали в Великобритании, где его осудили за сокрытие имущества. Однако приговора он лично не услышал, поскольку бежал из этой страны в Германию, а затем в Польшу. Из Варшавы россиянин планировал вылететь в Украину, поскольку надеялся, что страна, находящаяся в конфликте с Россией, его не выдаст.
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Политика
27.12.2017 15:22