В аэропорту Варшавы задержаны экс-главу одной из крупнейших роSSийских строительных компаний Андрея Чернякова. В РоSSии миллиардера обвиняют в мошенничестве.

Черняков пытался вылететь из Варшавы в Киев , – сообщило издание onet.pl .

В 2011 году компания «Космос», владельцем которой является роSSийский бизнесмен, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство тоннеля в Москве. Вскоре не оплатив долга Черняков уехал за границу. В 2015 году РоSSия выдала ордер на арест миллиардера. Сейчас долг миллиардера составляет около 30 млрд рублей.