В Польше задержали роSSийского бизнесмена, пытавшегося вылететь в Украину

В аэропорту Варшавы задержаны экс-главу одной из крупнейших роSSийских строительных компаний Андрея Чернякова. В РоSSии миллиардера обвиняют в мошенничестве.

Черняков пытался вылететь из Варшавы в Киев, – сообщило издание onet.pl.

В 2011 году компания «Космос», владельцем которой является роSSийский бизнесмен, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство тоннеля в Москве. Вскоре не оплатив долга Черняков уехал за границу. В 2015 году РоSSия выдала ордер на арест миллиардера. Сейчас долг миллиардера составляет около 30 млрд рублей.

Кроме того, Андрея Чернякова уже задерживали в Великобритании, где его осудили за сокрытие имущества. Однако приговора он лично не услышал, поскольку бежал из этой страны в Германию, а затем в Польшу. Из Варшавы россиянин планировал вылететь в Украину, поскольку надеялся, что страна, находящаяся в конфликте с Россией, его не выдаст.


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