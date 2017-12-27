Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить футбольных ультрас луганской "Зари"
Сегодня в зоне АТО происходит большой обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Процесс обмена происходит на КПВВ «Майорское» в районе Горловки на Донетчине. Украину представляют Ирина Геращенко, Валерия Лутковская, уполномоченные от СБУ и Минобороны.
Боевики «ЛНР» отдали 16 украинских патриотов. Стоит отметить, что далеко не все люди, внесенные боевиками в список на обмен, изъявили желание уйти на оккупированную сторону, передает Час Пик.
Среди группы украинских патриотов, освобожденных из плена «ЛНР», на свободе оказались Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, которые были названы украинскими «шпионами».
Ультрас луганского футбольного клуба «Заря» Владислав Овчаренко должен был по приговору «суда» провести за решеткой 17 лет, Артема Ахмерова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Владислав Овчаренко
Артем Ахмеров
Парней задержали в 2016 за видео, появившееся в сети. Там записано, как группа молодых людей показательно сжигает флаг «ЛНР». К задержанным не допускали ни представителей международных организаций, ни родителей.
Освободить молодых людей удалось только благодаря самому большому обмену заложниками между Украиной и ОРДЛО. Их фамилии были внесены в списки на обмен.
Сведения о том, что парни уже на свободе засвидетельствовали болельщики «Динамо» (Киев) в Facebook.
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Политика
27.12.2017 15:21