Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить футбольных ультрас луганской "Зари"

Сегодня в зоне АТО происходит большой обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Процесс обмена происходит на КПВВ «Майорское» в районе Горловки на Донетчине. Украину представляют Ирина Геращенко, Валерия Лутковская, уполномоченные от СБУ и Минобороны.

Боевики «ЛНР» отдали 16 украинских патриотов. Стоит отметить, что далеко не все люди, внесенные боевиками в список на обмен, изъявили желание уйти на оккупированную сторону, передает Час Пик.

Среди группы украинских патриотов, освобожденных из плена «ЛНР», на свободе оказались Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, которые были названы украинскими «шпионами».

Ультрас луганского футбольного клуба «Заря» Владислав Овчаренко должен был по приговору «суда» провести за решеткой 17 лет, Артема Ахмерова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Владислав Овчаренко

Артем Ахмеров

Парней задержали в 2016 за видео, появившееся в сети. Там записано, как группа молодых людей показательно сжигает флаг «ЛНР». К задержанным не допускали ни представителей международных организаций, ни родителей.

Освободить молодых людей удалось только благодаря самому большому обмену заложниками между Украиной и ОРДЛО. Их фамилии были внесены в списки на обмен.

Сведения о том, что парни уже на свободе засвидетельствовали болельщики «Динамо» (Киев) в Facebook.