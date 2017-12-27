Гройсман пригласил премьера Польши Моравецкого посетить Украину

Премьер-министры провели телефонный разговор.

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Владимир Гройсман пригласил премьера Польши Матеуша Моравецкого посетить Украину.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам - от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Варшавы как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года", - написал Гройсман.

Он также сообщил, что пригласил Моравецкого посетить Украину.