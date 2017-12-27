Гройсман пригласил премьера Польши Моравецкого посетить Украину
Премьер-министры провели телефонный разговор.
Премьер-министр Владимир Гройсман пригласил премьера Польши Матеуша Моравецкого посетить Украину.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам - от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Варшавы как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года", - написал Гройсман.
Он также сообщил, что пригласил Моравецкого посетить Украину.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна, которая с 1 января заменит Украину в Совете безопасности ООН, поддержит инициативу о введении миротворцев на Донбасс.
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