Гендиректор «Укроборонпрома» Романов подал в отставку – СМИ
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.
Об этом
По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.
Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с Президентом Петром Порошенко.
Напомним, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.
Также сообщалось, что завод "Укроборонпрома" купил для директора автомобиль премиум-класса за 60 тыс. долларов.
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