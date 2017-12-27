Гендиректор «Укроборонпрома» Романов подал в отставку – СМИ

Гендиректор «Укроборонпрома» Романов подал в отставку – СМИ

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с Президентом Петром Порошенко.

Напомним, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Также сообщалось, что завод "Укроборонпрома" купил для директора автомобиль премиум-класса за 60 тыс. долларов.




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