Украинский военный рассказал, как россияне захватили аэропорт «Бельбек» в Севастополе

Проникновение военных РФ на территорию военного аэропорта «Бельбек» в Севастополе произошло поздно вечером 27 февраля 2014 года, после чего была захвачена воинская часть Вооруженных сил Украины, которая там дислоцировалась.

Об этом заявил в Оболонском районном суде Киева начальник продовольственной службы тыла Военно-морских сил ВСУ полковник Александр Кустанович во время его допроса как свидетеля в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, – сообщает Укринформ.

«27 февраля 2014 года в 21:30 – 22:00 поступил вызов к командиру нашей части, что замечено движение неизвестных военных людей. Было установлено, что по периметру аэродрома в гражданском секторе находилось 12 автомобилей военного назначения и 2 бронетранспортера. 28 февраля к этим машинам подвозили питание автотранспортом с роSSийскими номерами», – сказал Кустанович, который во время оккупации Россией Крыма в феврале-марте 2014 году проходил службу в бригаде тактической авиации ВСУ вблизи аэропорта «Бельбек».

По его словам, 29 февраля роSSийские военные захватили аэропорт, а украинская военная часть, которая там дислоцировалась, перебазировалась на административную территорию военного городка. Через несколько дней роSSийскими военными был проведен штурм части с применением боевой техники.

«Сам штурм военной части произошел в начале марта. Командир был с личным составом. После штурма и захвата части командира забрали на переговоры, но он так и не вернулся»,– рассказал Кустанович.

По его словам, украинских военных во время блокирования части убеждали покинуть воинскую часть и перейти на сторону роSSийских вооруженных сил.

Впоследствии украинская воинская часть самостоятельно передислоцировалась на материковую часть Украины, отметил Кустанович.

Отвечая на вопрос, каким оружием владели военнослужащие его части, Кустанович сообщил, что в повседневной деятельности использовалось небольшое количество оружия, а основная часть боеприпасов находилась на спецскладе. На время штурма в части было не более 30-40 единиц оружия. Со стороны украинских военных во время штурма оружие не применялось, поскольку, по словам Кустановича, «рядом был расположен гражданский сектор».

«У нас было только стрелковое оружие. Не было ни травматического оружия, ни шумовых гранат. А вокруг военного городка находились по периметру многоэтажки, где жило гражданское население. Поэтому любое применение стрелкового оружия могло иметь непоправимые последствия для местного населения», – сказал он.

При этом полковник заверил, что если бы был приказ о применении оружия от высшего руководства ВСУ, то такой приказ был бы выполнен. Однако были ли соответствующие приказы, ему неизвестно, добавил он.

Кустанвич сообщил, что на время штурма в военном городке находилось около 400 военнослужащих, со стороны штурмовиков – примерно такое же количество.

Как сообщалось, ранее в среду, 27 декабря, Оболонский райсуд допросил как свидетеля в деле по обвинению Януковича в госизмене командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который на время оккупации Крыма был заместителем командующего ВМС ВСУ береговой обороны – начальником управления войск береговой и территориальной обороны Командования ОМВД ВСУ.

Оболонский районный суд 29 июня принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.