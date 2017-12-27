Командующий ВМС: Украинские военные могли отбить Крым в феврале 2014 года

Командующий ВМС: Украинские военные могли отбить Крым в феврале 2014 года

Командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявляет, что украинские военные были готовы обстрелять из двух танков здание Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года для того, чтобы предотвратить захват Россией полуострова.

Об этом он сказал в ходе допроса в суде по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передают Українські Новини.

Воронченко, который в тот момент занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны, заявил, что предоставил руководству ВМС 27 февраля 2014 года план по применению танков для освобождения здания Верховного Совета Крыма от захватчиков.

"У меня были готовы 2 танка... которыми можно было обстрелять (здание), как в РоSSии Президент Ельцин в 1993 году", - отметил он.

Воронченко также сообщил, что спецназ "Альфа" Службы безопасности Украины был готов к применению в операциях по разблокированию захваченных зданий в Крыму.

Свидетель отметил, что такие операции по отражению роSSийской военной агрессии на полуострове могли быть успешно проведены только 27 февраля 2014 года, так как затем соотношение украинских и роSSийских войск изменилось в пользу оккупантов.

"27 февраля такого приказа (на применение оружия против роSSийских военных) не было. Приказ поступил после 8 марта", - заявил Воронченко.

Он также подчеркнул, что в письменной форме ни одного приказа о применении оружия не было получено в ходе аннексии Крыма.

Воронченко уверен, что именно Янукович должен был еще в начале роSSийской агрессии в Крыму отдать приказ о введении военного положения.

Около 11:55 суд завершил допрос командующего ВМС и объявил перерыв на 1 час.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил об отсутствии угрозы жизни и здоровью бывшего Президента Виктора Януковича в феврале 2014 года.

Также на допросе по делу Януковича Яценюк рассказал о переговорах с Медведевым.




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