Труханов высказался против сноса памятника основателям Одессы
Мэр призвал уважать историю и себя.
Мэр Одессы Геннадий Труханов категорически против посягательств на памятник основателям Одессы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Дорогие одесситы! В Одессе предприняли очередную попытку всколыхнуть общество. Речь идет о памятнике Основателям города, за снос которого ратуют определенные политические силы", - написал он.
При этом мэр уверен, что "кому-то выгодно сталкивать людей лбами, повышать градус напряженности в Одессе". "Как городской голова со всей ответственностью заявляю, что выступаю категорически против посягательств на памятник Основателям Одессы. Это не просто вопрос архитектурной или культурной значимости композиции. Это, в первую очередь, вопрос уважения к истории своего города. И, конечно, уважения к самим себе - его нынешним жителям", - написал Труханов.
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Политика
27.12.2017 15:17