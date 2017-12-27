Труханов высказался против сноса памятника основателям Одессы

Мэр призвал уважать историю и себя.

Фото: truhanov.od.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов категорически против посягательств на памятник основателям Одессы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие одесситы! В Одессе предприняли очередную попытку всколыхнуть общество. Речь идет о памятнике Основателям города, за снос которого ратуют определенные политические силы", - написал он.

При этом мэр уверен, что "кому-то выгодно сталкивать людей лбами, повышать градус напряженности в Одессе". "Как городской голова со всей ответственностью заявляю, что выступаю категорически против посягательств на памятник Основателям Одессы. Это не просто вопрос архитектурной или культурной значимости композиции. Это, в первую очередь, вопрос уважения к истории своего города. И, конечно, уважения к самим себе - его нынешним жителям", - написал Труханов.