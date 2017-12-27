НАБУ и САП не смогли доказать вину Довгого из-за срока давности и уничтожения электронной системы Киевсовета (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)

Дело против нардепа закрыли 22 декабря.

Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого закрыто по причине того, что НАБУ и САП исчерпало возможности доказательно базы, чтобы установить вину нардепа. Об этом идет речь в постановление Специальной антикоррупионной прокуратуры, датированном 22 декабря 2017 года, которое есть в распоряжении LB.ua.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении. (Напомним, во время революции достоинства здание КГГА было захвачено протестующими и многие документы уничтожены - ред.)

При этом в ГПУ ссылаются на практику Европейского суда по правам человека и, в частности, дело "Фокс, Кемпбелл и Гартли против Соединенного Королевства и аналогичное дело, которое заслушивалось в Испании .

"Учитывая вышеизложенное, беря во внимание объективную невозможность собрания необходимой доказательной базы, которая бы убедительно доказывала причастность Довгого О.С. к совершению преступления, руководствуясь ст. 62 Конституции Украины 2,9, 36,42, 110,284 КПК Украины, [начальник третьего отдела САП] постановил: уголовное производство в части подозрения Довгого О.С. к причастности совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины закрыть на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК Украины - в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказывания виновности лица в суда и исчерпаны возможности их получить", - говорится в постановлении.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Срок давности уголовного производства в отношении Довгого истек 1 октября 2017 года.

СМИ пишут, что САП и ГПУ в течение достаточно длительного периода времени "играли в футбол" делом Довгого, перебрасывая его друг к другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.