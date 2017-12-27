Кабмин создал Нацслужбу здоровья
Новосозданная структура будет реализовывать госполитику в сфере финансовых гарантий медобслуживания.
Кабинет министров создал Национальную службу здоровья.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду.
Согласно проекту постановления, новосозданная структура будет реализовывать госполитику в сфере финансовых гарантий медицинского обслуживания по программе медицинских гарантий, будет проводить анализ, мониторинг и прогнозирование потребностей населения в медицинских услугах и лекарственных средствах, а также будет выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.
Также Нацслужба здоровья будет разрабатывать проект программы медицинских гарантий и вносить предложение относительно тарифов и корректирующих коэффициентов.
Служба будет составлять, менять и расторгать договора о медицинском обслуживании населения и договора о реимбурсации в порядке установленном Кабмином и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что президент Петр Порошенко одобрит законопроект о медицинской реформе до 2018 года.
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Политика
27.12.2017 15:14