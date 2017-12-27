Кабмин создал Нацслужбу здоровья

Новосозданная структура будет реализовывать госполитику в сфере финансовых гарантий медобслуживания.

Фото: Макс Требухов

Кабинет министров создал Национальную службу здоровья.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, новосозданная структура будет реализовывать госполитику в сфере финансовых гарантий медицинского обслуживания по программе медицинских гарантий, будет проводить анализ, мониторинг и прогнозирование потребностей населения в медицинских услугах и лекарственных средствах, а также будет выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.

Также Нацслужба здоровья будет разрабатывать проект программы медицинских гарантий и вносить предложение относительно тарифов и корректирующих коэффициентов.

Служба будет составлять, менять и расторгать договора о медицинском обслуживании населения и договора о реимбурсации в порядке установленном Кабмином и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что президент Петр Порошенко одобрит законопроект о медицинской реформе до 2018 года.