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2017-12-27
Деева уволилась из МВД
Кабмин удовлетворил ее заявление об отставке.
Фото: mvs.gov.ua
Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева уволилась.
На заседании в среду ее отставку принял Кабинет министров Украины, пишут "Украинские новости".
Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года.
Также правительство приняло отставку заместителя министра инфраструктуры Надежды Казначеевой, которая пришла в МИУ из инвестиционной компании Altius в мае 2016 года.
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