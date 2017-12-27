Деева уволилась из МВД

Кабмин удовлетворил ее заявление об отставке.

Деева уволилась из МВД
Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева уволилась.

На заседании в среду ее отставку принял Кабинет министров Украины, пишут "Украинские новости".

Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года.

Также правительство приняло отставку заместителя министра инфраструктуры Надежды Казначеевой, которая пришла в МИУ из инвестиционной компании Altius в мае 2016 года.


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