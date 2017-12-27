Кабмин принял экспортную стратегию Украины
РоSSию не считают приоритетным рынком для торговли.
Кабинет министров в среду принял экспортную стратегию Украины на 2017-2021 годы, которая определяет ориентиры для развития торговых отношений, преодоления препятствий и использования всех имеющихся возможностей для развития экспорта.
"Это план действий, как Украине перейти от преимущественно экспорта сырья к экспорту наукоемкой инновационной продукции, для успеха Украины на мировых рынках. Документ определяет географические приоритеты для экспорта до 2021 года (так называемые "рынки в фокусе"), где есть больше возможностей именно для украинского производителя. Экспортная стратегия также формирует ориентиры для создания световых цепей добавленной стоимости, где украинский производитель получит достойные позиции и выгодные возможности для увеличения производства именно средне- и высокотехнологичной продукции ", - заявил министр экономики Степан Кубив.
Дорожная карта определяет стратегические цели развития торговли Украины на следующие четыре года. Среди них: создание условий для развития сфер торговли и инноваций для диверсификации экспорта украинских товаров и услуг, поддержка экспорта со стороны государства, а также повышение уровня знаний и навыков, необходимых предприятиям для осуществления международной торговли.
Приоритетными рынками определены Евросоюз, США, Китай, Турция, Япония, Грузия, Молдова, Израиль, Индия, Индонезия, Беларусь, Канада, Таиланд, Египет, ОАЭ, Бангладеш, Ливан, Филиппины, Нигерия, Саудовская Аравия, Швейцария.
Напомним, что в топ-10 крупнейших торговых партнеров Украины по итогам 2016 года вошли РоSSия, Китай, Германия, Польша, Беларусь, Италия, Турция, Индия, Египет, США.
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Политика
27.12.2017 15:12