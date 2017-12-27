Кабмин принял экспортную стратегию Украины

РоSSию не считают приоритетным рынком для торговли.

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Кабинет министров в среду принял экспортную стратегию Украины на 2017-2021 годы, которая определяет ориентиры для развития торговых отношений, преодоления препятствий и использования всех имеющихся возможностей для развития экспорта.

"Это план действий, как Украине перейти от преимущественно экспорта сырья к экспорту наукоемкой инновационной продукции, для успеха Украины на мировых рынках. Документ определяет географические приоритеты для экспорта до 2021 года (так называемые "рынки в фокусе"), где есть больше возможностей именно для украинского производителя. Экспортная стратегия также формирует ориентиры для создания световых цепей добавленной стоимости, где украинский производитель получит достойные позиции и выгодные возможности для увеличения производства именно средне- и высокотехнологичной продукции ", - заявил министр экономики Степан Кубив.

Дорожная карта определяет стратегические цели развития торговли Украины на следующие четыре года. Среди них: создание условий для развития сфер торговли и инноваций для диверсификации экспорта украинских товаров и услуг, поддержка экспорта со стороны государства, а также повышение уровня знаний и навыков, необходимых предприятиям для осуществления международной торговли.

Приоритетными рынками определены Евросоюз , США , Китай , Турция, Япония, Грузия, Молдова, Израиль, Индия, Индонезия, Беларусь , Канада, Таиланд, Египет, ОАЭ , Бангладеш, Ливан, Филиппины, Нигерия, Саудовская Аравия, Швейцария.