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2017-12-27
В оборонном ведомстве появился новый замминистра
Кабинет министров назначил заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко.
Об этом говорится в распоряжении №942-р на сайте правительства, сообщает Европейская правда.
Генерал-лейтенант Петренко ранее занимал должность руководителя департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны.
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