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В оборонном ведомстве появился новый замминистра Кабинет министров назначил заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко. Об этом говорится в распоряжении №942-р на сайте правительства, сообщает Европейская правда. Генерал-лейтенант Петренко ранее занимал должность руководителя департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны.

golos.ua

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