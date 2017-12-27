В оборонном ведомстве появился новый замминистра

В оборонном ведомстве появился новый замминистра

Кабинет министров назначил заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко.

Об этом говорится в распоряжении №942-р на сайте правительства, сообщает Европейская правда.

Генерал-лейтенант Петренко ранее занимал должность руководителя департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны.




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