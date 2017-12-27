Возле офиса СКМ прошла акция против формулы Роттердам+

Перформанс организовали члены партии "Альтернатива".

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Варвара Свеженцева Фото: Варвара Свеженцева

Возле киевского офиса холдинга СКМ в среду прошла акция-перформанс против повышения цен на уголь по формуле Роттердам+.

Представители партии "Альтернатива" организовали перформанс, во время которой жгли "деньги" в "топке ДТЭК", над которой грел руки человек в маске Петра Порошенко. Таким образом организаторы хотят показать, что, по их мнению, угольная формула была введена для зарабатывания денег Ахметовым и Порошенко.

"Это стало результатом плотного сотрудничества Рината Леонидовича и Петра Алексеевича, которые, собственно, и греют руки на этом. Мы все знаем, что НКРЭ по квоте Петра Порошенко возглавил господин Вовк, который в прошлом являлся менеджером "Рошен" и который выполняет любые пожелания Петра Алексеевича, который в свою очередь согласовал их с Ахметовым", - заявил представитель партии Денис Каплунов.

Напомним, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

То есть по формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.