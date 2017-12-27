В Конгрессе США допросили участника встречи Трампа-младшего с юристом из РФ

Конгрессмены хотели получить информацию о контактах грузинского предпринимателя с семьей Трампа.

В Конгрессе США допросили участника встречи Трампа-младшего с юристом из РФ
Фото: betterworldcampaign.org

Члены спецкомитетов Конгресса США по разведке провели в закрытом режиме слушания с участием бизнесмена грузинского происхождения Ираклия Кавеладзе, который присутствовал на состоявшейся летом 2016 года встрече сына президента США Дональда Трампа с роSSийским юристом Натальей Весельницкой.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, Кавеладзе - вице-президент Crocus Group - на встрече представлял интересы президента компании Араса Агаларова. Конгрессмены хотели получить информацию о контактах предпринимателя с семьей Трампа и его роли в организации встречи.

Комитеты по разведке заинтересовались Кавеладзе, узнав,что помимо беседы с сыном Трампа 9 июня 2016 года бизнесмен вместе с Агаларовым присутствовал на торжественном ужине в Лас-Вегасе в 2013 году. На этом мероприятии, посвященном заключению соглашения о проведении конкурса "Мисс Вселенная" в Москве, находился и будущий президент США Дональд Трамп. Трамп с 1996 по 2015 год был владельцем конкурса "Мисс Вселенная". В Белом доме и офисе спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемых связей Трампа с Россией, от комментариев отказались.

В июле о встрече Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим писала газета The New York Times. По сведениям издания, Весельницкая рассказала Трампу-младшему, что у нее есть сведения, порочащие соперницу его отца по выборам Хиллари Клинтон. Весельницкая позднее опровергла эту информацию, а Трамп-младший заявил, что в ходе встречи речь шла о "списке Магнитского" и усыновлении американцами роSSийских детей.

Позднее сын президента США также сообщил, что источником сведений о Клинтон должен был стать роSSийский бизнесмен и певец Эмин Агаларов, который, по его информации, получил эти данные от своего отца, владельца Crocus Group Араса Агаларова. Трамп-младший заявил, что решил встретиться с Весельницкой, так как хотел узнать о "пригодности" Клинтон для президентского поста. "У них была информация о характере или состоянии здоровья кандидата в президенты. Я считал, что должен хотя бы услышать это. В зависимости от того, какая информация была у них, я мог бы затем проконсультироваться с адвокатом, чтобы принять взвешенное решение относительно того, как следует действовать дальше", - сказал он. Трамп-младший добавил, что никогда не вступал в сговор с роSSийскими властями с целью оказать влияние на выборы.

Напомним, что в ноябре сын Трампа выложил в сеть переписку, касающуюся РоSSии.


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