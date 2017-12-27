Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"
Премьер объявил, что Романов не способен погасить долги на заводе им. 61 коммунара.
Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал отставки генерального директора концерна "Укроборонпром" Романа Романова.
Об этом он заявил на заседании правительства в среду.
"Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривали вопрос задолженности на Судоремонтном заводе 61 коммунара в Николаеве. Я подписал поручение о погашении долга перед коллективом руководителю "Укроборонпрома". Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27-е, задолженность не погашена", - сказал Гройсман.
26 декабря рабочие Судостроительного завода им.61 коммунара перекрывали дорогу Варваровский мост в Николеве с требованием погасить доли по зарплате.
"Я сегодня подпишу представление на имя Президента. А советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", - заявил Гройсман.
Напомним, что в ноябре ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн "Укроборонпром", в управлении которого находится предприятие.
На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить "Укроборонпрому" до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе.
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Политика
27.12.2017 15:10