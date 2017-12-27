Экс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствах
Американская певица Джой Вилла обвинила одного из экс-руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает издание
Отмечается, что речь идет о Кори Левандовски. По словам артистки, инцидент произошел в ноябре в отеле Trump International Hotel.
Вилла рассказала, что Левандовски сильно шлепнул ее по ягодицам, когда они позировали для совместной фотографии. Певица предупредила политика, что обвинит его в харассменте, однако он начал смеяться над ней и еще раз ударил исполнительницу по ягодицам.
Как сообщалось ранее, женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на актера Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.12.2017 15:09
27.12.2017 15:10