Экс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствах

Экс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствах

Американская певица Джой Вилла обвинила одного из экс-руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что речь идет о Кори Левандовски. По словам артистки, инцидент произошел в ноябре в отеле Trump International Hotel.

Вилла рассказала, что Левандовски сильно шлепнул ее по ягодицам, когда они позировали для совместной фотографии. Певица предупредила политика, что обвинит его в харассменте, однако он начал смеяться над ней и еще раз ударил исполнительницу по ягодицам.

Как сообщалось ранее, женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на актера Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности.




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