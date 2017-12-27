Экс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствах

Американская певица Джой Вилла обвинила одного из экс-руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает издание Politico .

Отмечается, что речь идет о Кори Левандовски. По словам артистки, инцидент произошел в ноябре в отеле Trump International Hotel.

Вилла рассказала, что Левандовски сильно шлепнул ее по ягодицам, когда они позировали для совместной фотографии. Певица предупредила политика, что обвинит его в харассменте, однако он начал смеяться над ней и еще раз ударил исполнительницу по ягодицам.

Как сообщалось ранее, женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на актера Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности.