ГПУ подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции во взяточничестве

Расследование продолжается.

ГПУ подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции во взяточничестве
Фото: www.segodnya.ua

Генеральная прокуратура подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Национальной полиции в систематическом взяточничестве и хищении государственных средств.

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры с 21 июня проводится досудебное расследование по факту злоупотреблений руководства департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

"Досудебным расследованием установлено, что начальник департамента взрывотехнической службы (ДВТС) Национальной полиции Украины... по предварительному сговору со своими тремя заместителями... организовал систематическое получение неправомерной выгоды в виде денежных средств от работников ДВТС и его территориальных подразделений за неприменение в отношении них мер дисциплинарного воздействия по результатам безосновательных проверок", - говорится в тексте решения.

Кроме того, следствие установило, что начальник департамента организовал хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, предназначенных на закупку взрывозащищенных костюмов EOD9 и другого оборудования. По версии Генпрокуратуры, в течение 2016-2017 годов он совместно со своими заместителями организовали закупки различного рода оборудования на сумму около 10 млн гривен. Затем подконтрольные фирмы выиграли эти тендеры и передали руководству департамента так называемые "откаты" в размере 30%.

Также установлено, что начальник департамента Нацполиции требовал взятку от начальника госучреждения "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции" за подписание им документов по оплате и принятии на баланс учреждения товарно-материальных ценностей, которые еще не поступили и находятся за пределами территории Украины.

19 декабря суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о мобильных переговорах руководителей департамента, а также к информации о движении средств на счетах подконтрольных фирм. 30 ноября денежные средства, находящиеся на вышеуказанных счетах, были арестованы.

Департамент взрывотехнической службы Нацполиции с 2015 года возглавляет Александр Буханченко.

Напомним, ранее в Василькове следователя полиции поймали на взятке 123 тыс. гривен.


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