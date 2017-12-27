15 боевиков казнили в Египте

15 боевиков казнили в Египте

Египетские власти повесили 15 боевиков, осужденных за нападения на Синае в 2013 году, когда пришедшие к власти военные начали на полуострове операцию против вооруженных сторонников смещенного президента-исламиста.

Об этом сообщает BBC.

Казнь стала крупнейшей с 2015 года и была осуществлена через месяц после самого кровавого теракта в истории страны - нападения на мечеть на Синае, в результате которого погибли более 300 человек.

Тогда президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, придерживающийся светского курса развития страны, дал военным три месяца на то, чтобы искоренить исламистские вооруженные формирования на полуострове, и приказал применять "грубую силу".

Напомним, что в 2013 году на Синайском полуострове было организовано более 1,5 тысяч нападений, включая подрыв роSSийского авиалайнера "Когалымавиа", в результате которого погибли все 224 человека на борту. За этим преступлением, как и рядом других, стоит группировка, которая называет себя крылом "Исламского государства" (ИГИЛ). В наши дни ситуация на Синае продолжает оставаться напряженной. Только на прошлой неделе исламисты подбили вертолет противотанковой ракетой на взлетно-посадочной полосе аэропорта на севере полуострова, убив одного и ранив двух офицеров.




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