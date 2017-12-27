Перед Рождеством в Венесуэле выпустили из тюрем более 40 оппозиционеров

В Венесуэле выпустили из тюрем 44 оппозиционерf социалистического правительства. Им смягчили наказание.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Reuters.

Правозащитники поддержали это решение. Но и осудили действующий режим за «манипуляции этими делами с целью получения политической выгоды».

В администрации президента Николаса Мадуро объявили, что в целом свободу получат около 80 человек, задержанных во время протестов в 2014 и 2017 гг. Им инкриминируют совершение различных преступлений, начиная с применения насилия и совершения подрывных действий. Тюремное заключение им заменят на альтернативные наказания, такие как общественные работы.

В то же время, как подчеркивают правозащитники, большинство оппозиционеров правящего режима остаются за решеткой.

Решение приняли накануне встречи власти и оппозиции в Доминиканской республике, запланированной на начало января.

Напомним, в августе сообщалось, что в тюрьмах Венесуэлы по политически мотивированным обвинениям находятся 590 человек.

После введения Соединенными Штатами новых экономических санкций против Каракаса Конституционная ассамблея Венесуэлы издала указ о начале судебного процесса в отношении представителей оппозиции, обвиняемых в государственной измене. Оппозиционеров, в частности, подозревали в том, что они обращались к властям Соединенных Штатов с просьбой об экономических санкциях против Венесуэлы и начале вооруженного вторжения в страну.


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