Пентагон подсчитал количество боевиков ИГИЛ в Сирии

На территории Сирии и Ирака продолжают находиться около тысячи боевиков "Исламского государства".

Об этом заявил представитель Пентагона Райан Диллон, сообщает Military.com .

Как заявил Диллон, согласно данным американского оборонного ведомства, исламисты продолжают контролировать часть территории Сирии и Ирака, а их численность достигает тысячи человек.

Он отметил, что ранее Пентагон фиксировал присутствие в двух странах до 3 тыс. боевиков ИГИЛ. Диллон заверил, что возглавляемая США коалиция пресекает любые попытки активности исламистов и их вылазки за пределы подконтрольной территории.

Как ранее сообщалось, в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция одержала победу над "Исламским государством" в Сирии и Ираке.

Напомним, что боевики ИГИЛ вторглись в Ирак в 2014 году и за считанные недели заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. В 2016 началось освобождение захваченных ими территорий. В ноябре 2017 года исламисты потеряли контроль над последним городом в Ираке. Иракская армия освободила небольшой город Рава в долине реки Евфрат недалеко от границы с Сирией. В течение последних недель под контролем ИГИЛ в Ираке оставались лишь необитаемые пустынные районы и отдельные оазисы. Там продолжались бои.

О победе над террористами заявил и президент РоSSии Владимир Путин. Он также вывел основные части роSSийских войск из Сирии, но при этом там по неизвестным причинам остались инженерные войска, авиация, саперы.