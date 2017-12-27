Пентагон подсчитал количество боевиков ИГИЛ в Сирии

Пентагон подсчитал количество боевиков ИГИЛ в Сирии

На территории Сирии и Ирака продолжают находиться около тысячи боевиков "Исламского государства".

Об этом заявил представитель Пентагона Райан Диллон, сообщает Military.com.

Как заявил Диллон, согласно данным американского оборонного ведомства, исламисты продолжают контролировать часть территории Сирии и Ирака, а их численность достигает тысячи человек.

Он отметил, что ранее Пентагон фиксировал присутствие в двух странах до 3 тыс. боевиков ИГИЛ. Диллон заверил, что возглавляемая США коалиция пресекает любые попытки активности исламистов и их вылазки за пределы подконтрольной территории.

Как ранее сообщалось, в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция одержала победу над "Исламским государством" в Сирии и Ираке.

Напомним, что боевики ИГИЛ вторглись в Ирак в 2014 году и за считанные недели заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. В 2016 началось освобождение захваченных ими территорий. В ноябре 2017 года исламисты потеряли контроль над последним городом в Ираке. Иракская армия освободила небольшой город Рава в долине реки Евфрат недалеко от границы с Сирией. В течение последних недель под контролем ИГИЛ в Ираке оставались лишь необитаемые пустынные районы и отдельные оазисы. Там продолжались бои.

О победе над террористами заявил и президент РоSSии Владимир Путин. Он также вывел основные части роSSийских войск из Сирии, но при этом там по неизвестным причинам остались инженерные войска, авиация, саперы.




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