Испания выведет своих полицейских из Каталонии до конца года

Министерство внутренних дел Испании сообщило о начале вывода испанских правоохранителей из Каталонии во вторник, 26 декабря.

Вывод испанских полицейских из региона завершится к вечеру 30 декабря, передает RFI .

Полицейское подкрепление из различных регионов Испании было отправлено в Каталонию более трех месяцев назад, перед референдумом о независимости, который состоялся 1 октября. Мадрид признал референдум противоречащим конституции страны, и федеральные полицейские должны были помешать его проведению. Представители МВД не сообщали о том, сколько испанских правоохранителей находилось в Каталонии, но местные СМИ писали о 10 000.

В день референдума во время столкновений с полицией 92 человека были ранены, и, согласно данным местных властей, еще 900 были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Действия испанской полиции вызвали критику правозащитников.

Почти через месяц после проведения референдума, не достигнув договоренностей с Мадридом, 27 октября региональный парламент объявил об отделении региона в одностороннем порядке. В тот же день власти Испании приняли решение применить 155 статью Конституции по которой Каталония перешла под прямое управление Мадрида, а региональное правительство было распущено.

На внеочередных выборах, которые состоялись 21 декабря большинство голосов набрали партии, выступающие за независимость. Каталонское правительство Женералитат должно быть сформировано в январе.