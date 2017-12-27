?Освобождение заложников вдохновляет на продолжение нашей работы, - Кучма

"Мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу".

Фото: telegraf.com.ua

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма приветствовал освобождение украинских заложников на Донбассе.

Об этом сообщила в Фейсбуке его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"Конечно, это радостное событие, которого ожидали сотни семей. Большое количество людей причастно к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работе", - сказал Кучма.

Он также отметил, что переговоры и консультации по вопросу освобождения заложниками продолжались практически с начала войны на Донбассе, но стали содержательными и результативными в рамках Минского процесса.

"Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу", - цитирует Кучму его пресс-секретарь.

Напомним, сегодня на Донбассе прошел обмен пленными по формуле "237 на 74".