Полторак рассказал о скором строительстве завода боеприпасов для ВСУ

Уже предусмотрено 1,4 млрд гривен на начало строительства завода, который, в первую очередь, будет производить боеприпасы старого образца для Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире проекта военных журналистских расследований "Стежками війни" на телеканале ZIK рассказал министр обороны Степан Полторак.

"Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1 млрд 400 млн гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных. Сейчас есть достаточно вооружения, чтобы ВСУ выполняли поставленные перед ними задачи", - заявил он.

Министр обороны подчеркнул: завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца. А по мере закупок нового вооружения - будем производить и боеприпасы и к ним.

"В 2018 году планируем начать строительство этого завода боеприпасов. Но, отмечу, что 1 млрд 400 млн гривен - это не все нужны средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", - говорит Полторак.

Министр обороны отметил, что программа, согласно которой украинская армия должна перейти к стандартам НАТО принимается многими украинскими и международными экспертами.

"Стратегический оборонный бюллетень - это график того, что мы должны сделать в течение месяца или года. В его подготовке участвовали многие эксперты из США и Альянса. Впрочем, сегодня в Министерстве обороны более 60 советников, которые помогают нам работать, реформировать Вооруженные Силы, а также изучать оборонительный опыт других стран", - рассказал Полторак.

Он отметил, что в этом году Министерство обороны выполнило почти все поставленные цели.

"В целом, мы выполнили свои задачи на 90%. В основном были трудности с принятием законодательной базы. Например, к сожалению, до сегодняшнего дня не принят закон о военной полиции, который очень нам нужен. Поэтому мы не можем работать максимально эффективно", - объясняет Степан Полторак.